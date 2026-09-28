Представитель КАМАЗа рассказал, что тормозит российский рынок грузовиков

Дрягин: доля КАМАЗа в общем объеме рынка растет с 32% до 37%

Денис Дрягин, директор по маркетингу и рекламе ПАО « КАМАЗ», выступил на пленарно-аналитической сессии « Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы» – именно она открывала выставку Comtrans 2026. Разговор шел о том, что тормозит рынок грузовиков и почему отечественные конвейеры выпускают все меньше техники.

Цены, конечно, давят. Правда, в перечне проблем, который озвучил Дрягин, дороговизна оказалась не на первых строчках. Куда болезненнее, по его мнению, накопившиеся излишки китайских грузовиков.

Масштаб? Речь не о сотнях и даже не о тысячах машин. Десятки тысяч новых автомобилей стоят сейчас на территории Российской Федерации. Все они – 24-го года выпуска, но без пробега и выработки, а продают их с большим дисконтом.

Что с продажами самого КАМАЗа? По итогам 2026 года они будут соизмеримы с прошлогодними. Зато доля в общем объеме рынка растет – с 32% до 37%, тогда как у китайских производителей показатель, наоборот, снижается.

О том, как чувствует себя российский автопром в целом, «За рулем» уже рассказывал.

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