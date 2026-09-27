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Клон Jeep Wrangler за 1 млн рублей: обновленная версия интересного внедорожника

Mahindra представила Thar OG на платформе Thar Roxx с ценой от 913 тыс. рублей

Индийская Mahindra показала обновленный Thar. Много лет этот внедорожник входит в число самых узнаваемых «клонов» Jeep Wrangler, а свежая модификация обзавелась приставкой OG в названии и массой технических переделок.

Угловатый силуэт никуда не делся – фирменную геометрию в Mahindra берегут. Зато решетка радиатора теперь другая: пять вертикальных прорезей. Фары полностью светодиодные, с C-образными дневными ходовыми огнями, а на крыльях закрепили квадратные противотуманки.

Корму украшают фонари от пятидверного Thar Roxx. В топовой комплектации ZXT ставят новые 19-дюймовые легкосплавные колеса.

Кстати, о цветах: в палитру добавили два оттенка – серебристый и синий.

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Самое интересное спрятано под кузовом. Thar OG перебрался на платформу, уже знакомую по Thar Roxx.

На деле это дало более жесткий кузов, дорожный просвет 232 мм и колею, которая стала шире на 60 мм.

Подвеска тоже досталась доработанная – с усовершенствованными амортизаторами. Гидравлический усилитель руля, между прочим, уступил место электрическому.

Моторную гамму пересмотрели. 2,2-литровый турбодизель прибавил 20 л.с. и выдает теперь 150 л.с., 2,0-литровый бензиновый турбомотор стал мощнее на 10 л.с. – до 160 л.с. Базовый 1,5-литровый дизель остался прежним.

Что до полноприводных версий, у них появилась электронная блокировка заднего дифференциала и дополнительные режимы для бездорожья.

Ценник в Индии стартует с 1,03 млн рупий, то есть примерно 913 тыс. рублей. Настоящий Jeep Wrangler там же обойдется куда дороже – от 6,62 млн рупий (5,86 млн рублей). Разница, по сути, шестикратная.

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Источник:  Carscoops
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