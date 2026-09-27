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Как безопасно ездить на машине при первых заморозках? Рекомендации эксперта

Эксперт Ладушкин: на первых заморозках резкие разгон и торможение грозят ДТП

С первым морозом дорога меняется куда быстрее, чем привычки тех, кто за рулем. Автоэксперт Евгений Ладушкин посоветовал держаться спокойнее: без резких ускорений и экстренных торможений.

Даже тот, кто заранее поменял летнюю резину на зимнюю, не застрахован от неприятностей. Причина простая – соседи по потоку могли не успеть переобуться, и маневр, который еще вчера проходил легко, сегодня обернется аварией.

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Хуже всего, по словам специалиста, вечером, ночью и ранним утром.

«Температура уже опустилась, а влага с дороги не успела испариться и превратилась в лед. В дневное время стоит быть особенно осторожными в тенистых местах, под эстакадами, на разметке и железнодорожных переездах», – подчеркнул он.

На таких участках лед обычно держится дольше, объяснил Ладушкин, да и само покрытие там скользит сильнее.

О том, какие опции выручают водителя в холодный сезон, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Газета.Ru
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