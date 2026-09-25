АВТОВАЗ раскрыл сроки появления Lada Azimut с турбомотором

Николай Фофанов: турбированная версия кроссовера Lada Azimut стартует в 2027 году

Кроссовер Lada Azimut, только что запущенный в серийное производство, получит более мощную версию с турбированным двигателем.

Об этом рассказал главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов, подтвердив уже заявленные ранее сроки: появление турбо-Азимута ожидается в 2027 году. Отдача двигателя у этой версии составит 149 л.с., а работать мотор будет в связке с классическим автоматом. Как отметил Фофанов, этот проект также реализуется совместно с зарубежными партнерами.

Первые кроссоверы Lada Azimut – пока с атмосферными моторами – сошли с конвейера в Тольятти 25 сентября

Напомним, со старта производства у Азимута модернизированные силовые агрегаты: базовый 1.6 (120 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП и старший 1.8 (132 л.с.), сагрегатированный с вариатором. Оба варианта коробок – от китайской компании WLY, уже сотрудничающей с АВТОВАЗом по семействам Vesta и Iskra.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о старте производства Lada Azimut.