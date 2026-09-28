Toyota рассказала, каким бизнесом занимается в России

Toyota назвала три направления своего бизнеса в России

Компания Toyota в России продолжает обслуживать автомобили, поставляет запчасти и расходные материалы, а также ведет отзывные кампании. Об этом сообщили в российском представительстве Toyota – ООО «Тойота Мотор».

На запрос издания там ответили так: «Компания Toyota руководствуется основополагающим принципом "Клиент прежде всего" и продолжает предоставлять послепродажное обслуживание владельцам автомобилей Toyota и Lexus, чтобы обеспечить их безопасность. Клиенты могут обращаться в авторизованные дилерские центры Toyota и Lexus по вопросам технического обслуживания или специальных сервисных кампаний».

Роль ООО «Тойота Мотор» на рынке тоже вполне конкретная. Именно эта структура выступает уполномоченным импортером автомобильных деталей Toyota и Lexus, а заодно и линейки запчастей и масел T-Parts&Oils. До покупателя все это доходит через официальную дилерскую сеть – других каналов у компании нет.

Что до специальных сервисных кампаний, то их японский автопроизводитель в России продолжает вести. Попадает ли конкретная машина под такую кампанию, можно выяснить на официальных сайтах Toyota и Lexus в России – представительство советует проверять именно там.

А о том, как распознать некачественное топливо, «За рулем» уже рассказывал в отдельном разборе.

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