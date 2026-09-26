Эту редкую Мазду невозможно купить, ее можно только выиграть на фестивале

Шесть Mazda Roadster ND в цвете Sunflower Yellow предложат на Fan Festa 2026

Желтый Sunflower Yellow в официальной палитре актуального поколения Mazda Roadster ND так и не появился. Отсюда и ажиотаж: шесть машин, которые сейчас готовят к передаче владельцам, автоматически попадают в поле зрения коллекционеров. Правда, за право забрать одну из них придется выложить на ¥1 452 000 (примерно $9 400) больше, чем стоит стандартный Roadster. И дело не только в новом цвете кузова – в пакет заложена окраска дверных панелей, дефлекторов кондиционера и даже брелока ключа, подогнанных под экстерьер.

Mazda Roadster ND в цвете Sunflower Yellow

Вся хитрость в том, что платишь ты не за тюнинг, а за «заводской паспорт». Красят и сертифицируют машины специалисты Mazda Engineering & Technology в Хиросиме – того самого подразделения, где собирают концепт-кары марки. К каждому автомобилю прилагается сертификат подлинности от E&T. С ним машина перестает быть «дилерским спецзаказом» и переходит в категорию заводских лимитированных серий.

Доплата в 1,45 миллиона иен покрывает и двухдневный тур по Хиросиме: штаб-квартира, музей Mazda, цеха E&T. По сути, сделка превращается в дорогое туристическое путешествие, где главный трофей – сам автомобиль.

Mazda Roadster ND в цвете Sunflower Yellow

Шанс на приобретение дают только лично – на фестивале Mazda Fan Festa 2026, который пройдет на автодроме Fuji Speedway 3 и 4 октября. Что нужно сделать? Подойти к стенду дилера, осмотреть машину, выслушать пояснения персонала и подать заявку. Имена шести счастливчиков объявят со сцены перед закрытием фестиваля.

Есть и важное уточнение: право покупки нельзя передать третьим лицам, а сами автомобили предназначены исключительно для внутреннего рынка Японии. Обслуживание и доставку обеспечивают только четыре дилера – участника проекта.

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