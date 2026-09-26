Семейный седан превратился в стильное купе: Renault возродила забытую модель

Renault представила электрическое купе 8 Gordini мощностью 270 сил

Впервые Renault 8 Gordini показали в 1964 году – и для того времени машина вышла по-настоящему прорывной. Позиционировали ее как семейный автомобиль, хотя под капотом стоял 77-сильный мотор. Так что по отдаче седан обошел многих своих одноклассников.

Нынешняя версия с предшественником почти не пересекается. Роднят их разве что синий кузов с широкими белыми полосами да круглые фары, дополненные светодиодными огнями. Внешне французская новинка скорее тянет на американский маслкар, чем на оригинальный Renault 8 Gordini.

Кузов здесь – двухдверное купе с низкой посадкой, широким передним воздухозаборником и массивным задним диффузором. Зато в салоне преемственность поколений видна отчетливо: инженеры Renault поставили шесть компактных круглых экранов, повторяющих форму циферблатов аналоговой приборной панели. Центральный тоннель и элементы управления на нем выточены из алюминия, а в отделке применена алькантара.

Салон дополняют ковшеобразные кресла и спортивные ремни безопасности. Длина модели составляет 4120 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1270 мм. Двигатель один: электромотор, выдающий до 270 л.с. Спереди у купе 19-дюймовые колеса, сзади – 20-дюймовые.

Правда, в серию такая машина не пойдет: во французской компании заявили, что выпускать серийный Renault 8 Gordini не намереваются. Кстати, ранее мы рассказали, почему автомобили с ДВС могут быть выгоднее электрокаров.

О других электрифицированных новинках, включая Lada Azimut PHEV, «За рулем» уже рассказал.

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