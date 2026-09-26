На АВТОВАЗе начали серийно выпускать Lada Azimut

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

В Тольятти дали старт серийному производству абсолютного нового кроссовера Lada Azimut. Современная линейка бензиновых силовых агрегатов состоит из двух ДВС мощностью 120 и 132 л.с. Работают моторы с 6-ступенчатой МКП или вариатором. На подходе 150-сильный двигатель с традиционным автоматом. На Azimut впервые установили новую программную платформу для мультимедиа с сервисами Сбера. Официальные цены пока не объявлены. Два миллиона рублей за базовую версию кроссовера – такую цену считает справедливой Максим Кадаков, главный редактор «За рулем». В максимальной комплектации, по мнению журналиста, новинка должна стоить около 2,5 млн.

Дилеры сворачивают бизнес

Автодилеры сворачивают свою деятельность. За восемь месяцев 2026 года количество ликвидированных автодилеров в России превысило число зарегистрированных более чем на 41%. За этот период закрыто 1728 дилерских предприятий, тогда как открыто всего 1222. Аналитики ищут объяснения в снижении потребительского спроса и высокой ключевой ставке ЦБ, которая делает автокредиты менее доступными.

Утильсбор опять собираются повысить

Нам опять обещают повышение утильсбора. Эта «радость» должна случиться с первых дней нового 2027 года. Увеличение ставок ожидается на уровне 10-20%. Процентная ставка будет зависеть от категории транспортного средства. В Минпромторге объясняют непопулярный шаг созданием условий для инвестиционных решений и запуска совместных промышленных проектов.

Ресурсный тест полноприводного Соболя NN

Полноприводный Соболь NN легко переносит летнюю жару и не перегревается ни в пробках, ни при интенсивной езде на максимальных скоростях. Несмотря на паспортные 120 км/ч, Соболь легко достигает отметки 130 и даже 140 км/ч. При этом стрелка тахометра не заходит в красную зону. Ставим Соболю «отлично» за поведение на автостраде. Казалось бы, когда задействован только задний привод, можно ожидать ослабления курсовой устойчивости. Как бы не так – Соболь держит дорогу прекрасно. Во время двухмесячного испытания заменены перегоревшая лампочка заднего габарита и батарейка в электронном брелоке управления. Плюс случился прокол в переднем правом колесе, который залечили с помощью резинового жгута. Вот и все. Никаких подтеканий рабочих жидкостей и масла. Таков итог динамичного 20-тысячного испытания.

Рекорды «Суперкубка «За рулем»

«Суперкубок «За рулем» 2026 года отметился рекордами России, Европы и мира по дрэг-рейсингу. В гонке стартовали 122 спортсмена на специально подготовленных автомобилях.

Руководитель и пилот ателье A2 Performance Висхан Усманов на BMW M4 Competition с каркасом безопасности установил мировой рекорд, который состоялся на дистанции в 1/4 мили для BMW с мотором S58 — 7,649 с и 290 км/ч на выходе.

Рекорд для BMW с любым мотором составляет 7,621 с и 302 км/ч. Усманов берет свое на старте. На первых 60 футах дистанции (18,3 м) он показал 1,199 с, первым в мире выйдя из 1,2 с.

Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance обновил рекорд Европы для этой марки, впервые выйдя из 8,6 с. Результат — 7,565 с. Кроме того, Лобачев установил рекорд скорости выхода с дистанции в 1/4 мили для кузовной машины — 313,04 км/ч.

Эдуард Саркисян на Audi R8 Rokot Gosha Turbo Tech обновил рекорд России для Audi, впервые в истории проехав «квотер» быстрее восьми секунд — 7,877 с.

Николай Елизаров обновил мировой рекорд для Audi RS6 поколения C8 — 9,813 с. Сначала он дважды показал 9,9, обновляя личный рекорд, а вечером, когда воздух стал прохладнее, снял еще одну десятую.

Еще один важный рекорд установил Тамерлан Сангариев, который показал лучшее время в России среди всех BMW, имеющих доступ на дороги общего пользования. На своей M3 Competition MotorLab Borz он на ¼ мили показал 8,281 с. Кроме того, его результат на 3/8 мили (603 м) стал рекордом России на этой дистанции — 11,168 с.

Тест-драйв и битва блогеров от Dongfeng

В рамках «Суперкубка «За рулем» состоялся тест-драйв двух популярных моделей Dongfeng Mage и Huge. В испытаниях кроссоверов могли принять участие все желающие. Кроме того, на площадке Dongfeng прошла битва блогеров, которые сражались за приз в один миллион рублей.

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