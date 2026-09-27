Что сделать с машиной в октябре — не пропустите этот момент!

Чистое стекло и чистый воздух — «За рулем» дал важные рекомендации на октябрь

Обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, о важных процедурах с автомобилем, которые стоит провести в октябре.

Он считает, что многие работы по подготовке к зиме следует начинать уже в начале или середине осени. Вопрос это комплексный: тут и проверка работоспособности аккумуляторной батареи, и состояние уплотнителей, и даже смена самой манеры управления автомобилем. А вот и пара нюансов, которые выручат вас прямо сейчас – они касаются чистоты стекол и качества воздуха, поступающего в салон.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– На дворниках не нужно экономить — это расходники. Перед зимним периодом установите новый комплект бюджетных щеток: экспертизы журнала «За рулем» показали, что они работают ничуть не хуже дорогих изделий. Но не нужно заставлять любые щетки сгребать со стекол ветки, листья и прочий мусор – так они быстро придут в негодность. Эффективнее перед поездкой протереть стекло обыкновенной тряпкой. Их желательно иметь пару — одну для протирки светотехники и номерных знаков, другую — для очистки стекла изнутри.

Также эксперт настоятельно рекомендует заглянуть под капот для капитальной уборки мусора вблизи воздухопритоков отопителя. Если этого не сделать, салон останется без свежего воздуха.

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