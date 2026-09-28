Долю иностранных сотрудников в такси уменьшат

В некоторых регионах РФ снизят долю иностранных сотрудников такси в 2027 году

Минтруд России отправил на общественное обсуждение проект постановления, где прописана допустимая доля иностранных работников в такси на 2027 год. О старте процедуры сообщила пресс-служба министерства.

Двум регионам – Татарстану и Мордовии – в документе отведено отдельное место: долю работников-мигрантов в такси там собираются свести к нулю. Под пересмотр в этих же субъектах попали и другие направления, а именно грузовые перевозки, перевозки опасных грузов, а также городской и пригородный пассажирский транспорт.

Чем руководствовались составители? Потребностями экономики в кадрах, оценкой качества рабочей силы, миграционной обстановкой и рядом других критериев. Перед тем как вынести инициативу на обсуждение, ее предварительно рассмотрели на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений.

О том, что сегодня тормозит российский рынок грузовиков, «За рулем» рассказал.

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