Осенняя дорога прощает не все: три ловушки, о которых вспоминают слишком поздно

Первые минуты дождя, листва и сон в прогретом салоне представляют опасность

С приходом осени покрытие под колесами меняется стремительно – порой хватает пары минут дождя, чтобы привычная трасса превратилась в нечто скользкое и совершенно непредсказуемое. О трех главных опасностях этого сезона рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Начинается все с дождя, точнее – с его первых минут. На асфальте скапливаются масляные следы от машин и продукты сгорания топлива, и в этот короткий промежуток они ведут себя особенно коварно.

«Как только начинается дождик, все эти масляные пятна и продукты сгорания двигателя осаждаются на асфальте. В первые минуты дождя они поднимаются, поэтому машину может занести», – пояснил эксперт.

Вторая напасть – листва. Опавшие листья ложатся на асфальт плотным скользким слоем, и сцепление колес с дорогой падает. Заметнее всего это во дворах, а также там, где листвы скапливается особенно много.

Хотя, пожалуй, куда опаснее третья угроза – состояние водителя за рулем. В салоне, прогретом печкой, человека начинает клонить в сон.

«Сейчас еще такие дни: холодные, люди замерзли, сели в машину, включили печку – и их начинает размаривать. Едут, дистанцию не держат, и вот произошло ДТП», – подытожил Славнов.

О других осенних опасностях, подстерегающих водителей на дороге, «За рулем» уже рассказывал.

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