Раскрыты размеры зарплат работников на производстве АВТОВАЗа

Директор производства Ермолаев назвал размеры зарплат на заводах АВТОВАЗа

Про зарплаты на своих заводах АВТОВАЗ все-таки рассказал. Выяснилось: у высококвалифицированных сотрудников они доходят до 400 тыс. руб.

Директор производства чугунного литья и поковок (ПЧЛП) Александр Ермолаев во время визита на машиностроительную площадку Lada в Тольятти сообщил корреспонденту Autonews.ru: средний заработок работника, занятого в металлургическом цехе, – 110 тыс. руб.

Мастера получают больше – 120-130 тыс. руб. А вот у самых квалифицированных сотрудников зарплата доходит до 400 тыс. руб.

Собирают модели Lada сегодня на двух заводах: в Тольятти и Ижевске.

Продажи Lada и цены на модель

Титул самых продаваемых автомобилей в России Lada пока никому не отдает.

В августе россияне купили 29 225 таких машин. Бестселлер – Granta: за месяц разошлось 11 192 экземпляра. Цены на эту модель стартуют от 850 тыс. руб.

О том, что сегодня тормозит российский автопром, представитель КАМАЗа рассказал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!