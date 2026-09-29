Раскрыты размеры зарплат работников на производстве АВТОВАЗа
Про зарплаты на своих заводах АВТОВАЗ все-таки рассказал. Выяснилось: у высококвалифицированных сотрудников они доходят до 400 тыс. руб.
Директор производства чугунного литья и поковок (ПЧЛП) Александр Ермолаев во время визита на машиностроительную площадку Lada в Тольятти сообщил корреспонденту Autonews.ru: средний заработок работника, занятого в металлургическом цехе, – 110 тыс. руб.
Мастера получают больше – 120-130 тыс. руб. А вот у самых квалифицированных сотрудников зарплата доходит до 400 тыс. руб.
Собирают модели Lada сегодня на двух заводах: в Тольятти и Ижевске.
Продажи Lada и цены на модель
Титул самых продаваемых автомобилей в России Lada пока никому не отдает.
В августе россияне купили 29 225 таких машин. Бестселлер – Granta: за месяц разошлось 11 192 экземпляра. Цены на эту модель стартуют от 850 тыс. руб.
О том, что сегодня тормозит российский автопром, представитель КАМАЗа рассказал ранее.
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