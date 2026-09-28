В России стартовали продажи добротного отечественного седана уровня Camry

Tenet A8 вышел на российский рынок в двух версиях с ценами от 2,9 млн рублей

Продажи седана A8 запустил российский бренд Tenet. Модель адресована тем, кто хочет получить современные технологии, высокий комфорт и надежность, не отказываясь при этом от уверенной динамики.

Комплектация «Прайм» стоит 2 899 000 рублей, «Ультра» – 3 399 000 рублей. Это цены с учетом специального предложения. Вместе со стартом продаж заработала кредитная программа с комфортными условиями, а первые машины уже приехали в дилерские центры.

TENET A8

Салон и стартовая комплектация «Прайм»

Перед выводом A8 на рынок в Tenet детально изучили мнения покупателей. Предложение собрали под конкретные запросы целевой аудитории: классический дизайн, надежная трансмиссия, максимально оснащенные комплектации. Обстоятельный подход и тщательная подготовка позволили добиться целостности общего визуального восприятия модели, сбалансированности ездовых ощущений и технологического наполнения.

TENET A8

« Мы ставим перед собой амбициозную, но реалистичную задачу – занять лидирующее место в сегменте D. При этом здраво оцениваем объем рынка и понимаем, что сам сегмент седанов ограничен по объему. У TenetT A8 есть все шансы на уверенный старт и постепенное укрепление позиций за счет правильного позиционирования, конкурентной цены и богатого оснащения », – комментирует операционный директор Tenet Илья Перминов.

Внутри A8 напоминает гостиную на колесах. Длинная колесная база обеспечила приличный запас пространства – и водителю, и пассажирам обоих рядов. Для отделки взяли высококачественные материалы. Доступны две версии, «Прайм» и «Ультра», и три цвета: «глубокий черный», «искрящийся белый», «благородный серый».

Стартовая «Прайм» получила 1.6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Н·м. Агрегат сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В смешанном цикле расходуется 7,5 л на 100 км.

TENET A8

Оснащение у нее щедрое: 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 10,3-дюймовая цифровая панель приборов, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, атмосферная подсветка салона, электрорегулировки кресла водителя и переднего пассажира, подогрев всех кресел, светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, бесключевой доступ, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с 6 динамиками и 17-дюймовые легкосплавные диски. Акустический комфорт поддерживают многослойные лобовое и передние боковые стекла.

За безопасность отвечают функция кругового обзора 540° с HD-камерами, задние парктроники, 6 подушек безопасности, система контроля усталости водителя, датчики света и дождя.

Флагманская комплектация «Ультра»

Под капотом «Ультра» стоит 2-литровый турбомотор на 197 л.с. и 375 Н·м. Работает он в паре с 8-ступенчатой гидромеханической трансмиссией с планетарными рядами и гидротрансформатором. Разгон до 100 км/ч занимает 9,0 секунды, причем максимально плавно. Запаса мощности хватает на уверенные обгоны, а все пассажиры получают максимум комфорта. Расход в смешанном цикле – 8,5 л на 100 км.

TENET A8

К оснащению «Прайм» здесь добавили панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, электрическую регулировку поясничного упора и функцию памяти для настроек сиденья водителя и зеркал заднего вида. Плюс беспроводная зарядка, видеорегистратор, аудиосистема с 12 динамиками для объемного звучания и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Полный пакет электронных ассистентов тоже в деле: адаптивный круиз-контроль и система помощи при движении в пробках, мониторинг слепых зон, ассистент смены полосы, предупреждение о покидании полосы с функцией удержания, система предотвращения выезда с полосы, автономное экстренное торможение, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение при опасности открытия дверей, предупреждение о приближении автомобиля сзади, торможение при движении задним ходом при обнаружении помехи и автоматическое переключение ближнего/дальнего света. Передние датчики парковки и видеорегистратор входят в заводскую комплектацию.

Обеим версиям достались голосовое управление и система телематики – через нее отдельными функциями автомобиля можно управлять дистанционно.

Производство, защита кузова и гарантия

Полный цикл сборки A8 наладили на мощностях высокотехнологичного автомобильного завода холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Проект стал результатом стратегического партнерства с компанией Defetoo.

Кузов и скрытые полости обрабатывают воском, а днище дополнительно защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Такой комплекс решений повышает устойчивость к влаге, реагентам, перепадам температур и прочим внешним факторам. Зимний пакет включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

TENET A8

Суммарный период технической поддержки – 5 лет или 150 000 км. Внутри пакета 3 года заводской гарантии и еще 2 года дополнительного сопровождения.

Дилерская сеть и прогноз спроса

Дилерская сеть бренда насчитывает более 200 центров продаж и сервисного обслуживания в 95 городах России – от Калининграда до Сахалина. География расширяется, и параллельно развивается инфраструктура послепродажного обслуживания.

Основой операционного процесса стала внедренная в Tenet автоматизированная система прогнозирования спроса. Она анализирует еженедельную статистику, сезонные факторы и динамику эксплуатации автомобилей, что дает возможность долгосрочного планирования.

По сути, это обеспечивает более точное планирование запасов и эффективное взаимодействие с дилерской сетью – а значит, помогает держать качественный уровень сервиса.

О другом седане, недавно вышедшем на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно смотреть на YouTube