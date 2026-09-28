Надежный мотор, просторный салон — возможно, один из лучших VW за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Volkswagen Caddy с пробегом

Машины, способные перевезти и большую компанию, и солидный багаж – лучшие варианты на вторичном рынке рассматривает в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

В подборку попали варианты с разным типом кузова и разного возраста. Семейных автомобилей на рынке немало – главное, внимательно осмотреть машину перед покупкой, чтобы впоследствии не попасть на ремонт, отмечает эксперт. Например, у Volkswagen Caddy с годами начинает барахлить механизм сдвижной двери – стоит проверить его работоспособность. А вот коррозионная стойкость кузова у машинки на высоте, хоть сколы и появляются довольно быстро.

Салон – сугубо коммерческого толка, но это не помешало создателям сделать отличную посадку за рулем. А что по выносливости агрегатов?

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– За полтора миллиона можно найти четвертый VW Caddy 2015-2016 года выпуска. Лучше всего, особенно если речь идет о пассажирской версии, искать машины с бензиновым мотором 1.6. Двигатель CWVA мощностью 110 л.с. прекрасно знаком по другим моделям концерна, и это в целом надежный агрегат. В первую очередь нужно проверить корпус модуля водяного насоса и термостата. Он нередко дает течь. Ремень ГРМ требует замены каждые 120 тысяч км, но лучше сократить этот интервал.

Механическая коробка MQ200 радует отличной четкостью переключений. Но возможен, особенно у неаккуратных водителей, ранний износ синхронизаторов. Проверьте, нет ли хруста и сложностей при переключениях, особенно вниз.

Реже встречаются машины с турбодизелем CAYD объемом 1,6 литра (102 л.с.). Не самый мощный дизель, но каких-то глобальных проблем с надежностью нет, кроме чувствительности к качеству топлива.

Другие классные семейные машины за полтора миллиона – в статье «За рулем»!