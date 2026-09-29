Ford зарегистрировал в России товарный знак Tourneo

Бренд Ford запатентовал в РФ название минивэна Tourneo

Ford Motor Company оформила в России товарный знак Tourneo. Заявка пришла из США – подавала ее компания «Форд Мотор Компани». Датой обращения указано 24 декабря 2025 года. Регистрация проведена по классу МКТУ №12. Под него попадают автомобили и их составляющие.

Ford был одним из первых иностранных автопроизводителей, пришедших в Россию: завод во Всеволожске открылся в 2002 году, а Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой страны. Однако уже в 2019 году компания закрыла заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, оставив только выпуск Transit в Елабуге. В марте 2022 года Ford приостановил все операции в России.

Tourneo – это семейство пассажирских версий коммерческих фургонов Ford, выпускаемых в Европе.

Об автоновинках, которые вот-вот появятся в России, «За рулем» уже рассказывал.

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