Стало известно, почему россияне начали скупать гибридные машины

НАПИ: по сравнению с 2025 годом продажи гибридов в РФ выросли на 140,5%

Нашел очередное статистическое подтверждение ажиотаж на рынке гибридов и электромобилей.

За восемь месяцев 2026 года россияне купили 48,1 тыс. новых подзаряжаемых гибридов (PHEV) и 8,2 тыс. новых «электричек». Если сравнивать с тем же периодом 2025-го, рост количества купленных гибридов составляет 140,5%, а электромобилей – 22,3%, подсчитали в маркетинговом агентстве НАПИ. Эксперты связывают тенденцию с топливным кризисом и указывают, что резкий всплеск продаж гибридных машин пришелся на июль 2026 года.

Тогда в РФ было продано 9,7 тыс. новых гибридов, что на 57,6% больше, чем всего месяц назад – и благодаря этому доля гибридных машин во всем легковом авторынке доросла до 8%. Правда, в августе продажи откатились к 7,6 тыс. единиц, а доля – к 6,7%. Но в любом случае, результаты летних месяцев оказались самыми высокими с начала года.

«Чистые» электромобили тоже становятся более популярными – не так быстро, но уже стабильнее. В июле продано 1,5 тыс. машин, то есть +122,4% к июню, а доля «электричек» в легковом авторынке составила 1,3%. В августе – уже 2,2 тысячи: еще плюс 44,6% к июлю и доля ровно 2%.

Прибавили в продажах и подержанные авто на альтернативных источниках: За январь – август 2026 года было продано 13,3 тыс. б/у гибридов (+37,0% по сравнению с тем же периодом 2025 года) и 11,6 тыс. электромобилей (+43,4%).

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