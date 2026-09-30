Более четверти LCV в России принадлежит юрлицам

«Автостат»: ГАЗ занял 46% корпоративного парка LCV в России

Почти половина корпоративного парка легких коммерческих автомобилей в России – это машины одной марки. Речь о ГАЗ. По данным « Автостата» на середину текущего года, юридическим лицам принадлежало 498 тысяч таких машин, а это 46% от всего сегмента LCV. Проще говоря, каждый второй служебный фургон или «Газель» в стране вышли с конвейера нижегородского завода.

Ближайшего конкурента от лидера отделяет пропасть. УАЗ в корпоративном парке насчитывает 236,5 тысячи единиц. Замкнули первую пятерку брендов Ford (79,7 тысячи), Lada (76,1 тысячи) и Mercedes-Benz (28,6 тысячи).

Другая картина открывается, если смотреть не на марки, а на конкретные модели. Здесь первое место у ГАЗ Gazelle Next – 196,2 тысячи автомобилей, или 18% общего количества. Следом расположились УАЗ-3909 (116,4 тысячи) и ГАЗ-3302 (115,2 тысячи), причем разрыв между ними совсем небольшой. Замыкают топ-5 Ford Transit (76,8 тысячи) и ГАЗ-3221 (58,7 тысячи).

Ранее «За рулем» рассказал, что п родажи Bentley в России выросли на 5%.

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