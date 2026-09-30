Почему ссора в автомобиле может обернуться катастрофой?

Ольга Уманова: конфликт в машине затормаживает реакцию водителя и сужает обзор

Пока один из супругов сидит за рулем, разбираться с обидами в салоне – затея плохая. Именно об этом рассказала Ольга Уманова, клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров». Сильнее всего в момент конфликта у водителя страдают внимание, адекватность и когнитивные способности.

«Ссоры в автомобиле – это не просто бытовая неурядица, а серьезная угроза безопасности, которую многие пары по инерции игнорируют. Выяснение отношений за рулем – это хронический стресс, помноженный на экстремальную нагрузку», – предупредила эксперт.

Дорожная обстановка при этом отходит на второй план: мозг тратит основной ресурс на переработку гнева или обиды, а не на то, что происходит вокруг. Отсюда и провалы в реакции – например, на автомобиль, который тормозит впереди. Замедление выходит очень серьезным, пояснила Уманова, и тех самых секунд может попросту не хватить, чтобы трагедии не случилось.

Дальше в дело вступает физиология. Выброс адреналина и кортизола включает древнюю реакцию «бей или беги». Зрачки у человека за рулем расширяются, зато фокус внимания сжимается до состояния «зрительной трубки». Периферию водитель физически перестает видеть – ни пешеходов на обочине, ни велосипедистов, ни машин в слепых зонах.

Есть и еще одна беда: разгневанный или расстроенный рулевой теряет адекватную оценку скорости и дистанции. Машина в его руках неосознанно становится инструментом мести или способом «выпустить пар». Резкие перестроения, подрезания, игнор дорожных знаков – злость на супруга человек переносит на стиль вождения.

О других ситуациях, когда водитель рискует остаться без машины, «За рулем» рассказывал.

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