Это нужно сделать с машиной в октябре, чтобы нормально пережить зиму

«За рулем» рассказал о рисках нарваться на «пустышку» при покупке аккумулятора

Готовь сани летом, а машину – осенью, уверен обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.

Он объясняет, что многие процедуры, считающиеся подготовительными к зиме, стоит проводить как раз в октябре. В этот период у многих российских водителей есть еще неделька бабьего лета, чтобы встретить непогоду и приближающиеся холода во всеоружии. Один из важных моментов – это аккумулятор. Если он уже «в возрасте», его точно стоит поменять сейчас, пока не пришли морозы, а с ними и высокие цены.

А как проще всего понять, протянет ли твой аккумулятор еще одну зиму или лучше не рисковать?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Оцените реальное состояние батареи, вспомните про ее возраст. На практике АКБ может проработать десяток лет, а может и «сдуться» в первую же зиму. По статистике, средний срок службы обычных батарей составляет 4–5 лет. Батареи AGM живут примерно 5–6 лет. А более дорогие, сделанные по TPPL-технологии, – от 8 до 12 лет.

Выбирая АКБ, постарайтесь не нарваться на пустышку с привлекательным ценником: такие сейчас встречаются сплошь и рядом. Снаружи – нормальная батарея, а цена примерно вдвое меньше, чем у остальных. Это означает, что производитель сэкономил на количестве свинцовых пластин и повесил этикетку с липовыми параметрами. Реальная емкость АКБ при этом окажется существенно ниже заявленной, а плотность тока, наоборот, выше допустимой. Долго такая батарея не протянет, особенно в холода.

«За рулем» советует изучить признаки скорой кончины АКБ, а также другие важные советы на октябрь.