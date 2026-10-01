1200 км без дозаправки, кожа Наппа, система массажа: в РФ стартуют продажи нового кроссовера

Стало известно, когда в РФ стартуют продажи кроссовера WEY V9X за 9,7 млн рублей

Полноразмерный кроссовер WEY V9X с шестью местами в салоне и гибридной силовой установкой доберется до российского рынка в октябре. Цена – 9 699 000 рублей. Продавать машину будут официальные дилерские центры Tank, о чем сообщается на сайте медиацентра GWM.

Для концерна эта модель – первый автомобиль, собранный на унифицированной платформе GWM. Работает новинка на двухлитровом бензиновом моторе, четырехступенчатой гибридной трансмиссии и паре электродвигателей.

Силовая установка и запас хода

В сумме агрегаты выдают 598 л.с. и 862 Нм. За 30-минутный интервал электромоторы развивают 33 и 100 кВт, пик мощности у двигателя внутреннего сгорания – 160 кВт. Привод, между прочим, полный.

Электрическая часть построена на 400-вольтовой системе, тяговая батарея – на 55,4 кВтч. Постоянным током машина заряжается мощностью до 165 кВт, переменным – до 6,6 кВт. Пополнить запас с 30% до 80% получится за 15 минут.

Чисто на электричестве кроссовер проезжает до 270 км, а с учетом бензинового мотора суммарный запас хода достигает 1217 км.

Шасси, габариты и экстерьер

Интеллектуальное шасси объединяет двухкамерную пневматическую подвеску замкнутого типа, электронную регулировку жесткости амортизаторов и заднюю управляемую ось. Дорожный просвет меняется в диапазоне 100 мм, доступно 5 уровней. Задние колеса поворачиваются на угол до 10 градусов в каждую сторону, радиус разворота – 5,1 м.

По габаритам это полноразмерный класс: 5 299 мм в длину при колесной базе 3 150 мм.

Снаружи выделяются 21-дюймовые легкосплавные диски с множеством спиц, панорамная крыша, матричные фары и выдвижные подножки с электроприводом. Оттенков семь: «Черный с золотистым», «Бордовый с золотистым», «Черный», «Серебристый», «Серый», «Бордовый» и «Зеленый».

Салон, мультимедиа и безопасность

Внутри три ряда, отделка – натуральная кожа Наппа. Кресла первых двух рядов раздельные, с полностью электрическими регулировками. Водителю и переднему пассажиру достались подогрев, вентиляция и массаж.

Для первого ряда предусмотрели беспроводные зарядки и бокс объемом 7 л, умеющий и охлаждать, и подогревать. Сиденья второго ряда тоже с подогревом и вентиляцией, в подлокотниках – беспроводные зарядки, плюс откидные столики. Правое кресло второго ряда получило 22-точечную систему массажа и функцию «нулевая гравитация».

Экранов в салоне хватает: 15,6-дюймовый мультимедийный, такой же для переднего пассажира, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 29-дюймовый проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и 17,3-дюймовый дисплей для пассажиров второго ряда. В мультимедийную систему интегрированы сервисы Яндекса и VK Видео. Аудиосистема насчитывает 31 динамик, есть акустическое остекление, комплексная шумоизоляция и активное шумоподавление. Частью функций можно управлять через мобильное приложение или голосом с помощью Яндекс Станции и ТВ-станции.

За безопасность отвечают 9 подушек и комплекс ассистентов водителя, включая автоматическое торможение и систему автоматического маневрирования для предотвращения столкновений.

В «зимний пакет» вошли подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Бачок увеличен до 4,5 л, добавлены омыватель задней камеры и дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок.

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