В Toyota заявили о снижении глобальных продаж

Toyota: мировые продажи в августе упали на 6,4%

Второй месяц кряду Toyota теряет и в продажах, и в производстве. Данные автопроизводителя приводит Reuters, и цифры за август выглядят не слишком бодро.

Toyota: продажи и выпуск падают второй месяц

Если смотреть на август, реализация машин по всему миру просела на 6,4% год к году – до 790 743 штук. Выпуск, в свою очередь, сократился на 5,9%, остановившись на отметке 700 860 автомобилей.

Основной вклад в минус дал Китай. Там продажи падают уже седьмой месяц подряд, а августовское снижение составило 22,8%. По версии компании, спрос подорвало подорожание бензина – причем ударило оно и по гибридам, и по классическим моделям с двигателями внутреннего сгорания. Местное производство тоже просело: минус 11,3%.

В США, крупнейшем для Toyota рынке, продажи уменьшились на 4,4%, а выпуск – на 6,6%. Куда хуже ситуация на Ближнем Востоке: там реализация обвалилась на 37,5%. Картину немного вытянула Япония с ростом на 9,1%, хотя и не полностью.

Японское производство, кстати, тоже сократилось – на 1,7%. Одна из причин: выпуск приостанавливали после землетрясения на южном острове Кюсю, где у компании стоят заводы. В статистику Toyota, напомним, входят и данные Lexus.

О том, что осенний спад затронул и российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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