Зимняя резина б/у: как не купить комплект, опасный для жизни

Эксперт Калабкин рассказал, как правильно выбрать подержанные зимние шины

Подержанные зимние покрышки – вариант для тех, кто хочет сэкономить. Риск, правда, тоже присутствует, и немаленький. О том, как выбрать комплект и не налететь на проблемы, рассказал автоэксперт «Сравни» Федор Калабкин.

Начать стоит с продавца. У частных автовладельцев чаще попадаются свежие шины с прозрачной историей, зато выбор ограничен одним комплектом. Спецмагазины б/у резины могут похвастаться широким ассортиментом, но и ценник там выше, и шанс нарваться на списанные колеса, которым перед продажей придали товарный вид, тоже больше.

Протектор, размер и возраст покрышек

Глубина протектора – не единственный ориентир, хотя именно на нее смотрят чаще всего. Регламентный минимум для зимней резины с маркировкой M+S или 3PMSF составляет 4 мм. По сути, это граница запрета на эксплуатацию, а не показатель того, что комплект стоит покупать. Куда разумнее искать варианты с остатком от 6 мм. Еще момент: все четыре колеса обязаны совпадать по типоразмеру, индексам нагрузки и скорости, а также по рисунку протектора. Без этого системы полного привода будут работать некорректно, да и о нормальной безопасности речи не идет.

Возраст резины тоже имеет значение. Дату выпуска ищите на боковине: если с момента производства прошло больше пяти лет, эластичность и сцепные свойства уже не те. Покрышки старше десяти лет – отдельная история, они требуют особого внимания и, как правило, нуждаются в замене.

Осматривать придется каждое колесо из комплекта, причем и с внешней, и с внутренней стороны, а в идеале – проверить его на шиномонтажном стенде. Грыжи, отслоения, видимый корд, микротрещины, боковые ремонты – любой из этих дефектов делает покупку опасной. На шипованных моделях должно сохраниться не менее 60% шипов, причем без повреждений посадочных гнезд. У фрикционных «липучек» смотрят состояние ламелей и равномерность износа по всей ширине: внутренняя или внешняя часть протектора не должна быть заметно стерта сильнее остальной.

Очный осмотр и отказ от предоплаты

Безопасная сделка всегда предполагает очный осмотр. Никакие фотографии и переписка его не заменят.

От предоплаты незнакомым продавцам Калабкин советует отказаться категорически. Шины нужно тщательно проверить до того, как деньги окажутся у продавца.

И еще один момент: посчитайте итоговые затраты и сопоставьте их с ценой нового недорогого комплекта. Иногда разница выходит настолько маленькой, что смысла связываться с б/у просто нет.

Ранее «За рулем» рассказывал , что Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!