Когда шипованные зимние шины эффективнее «липучек»

Доцент Пестриков: При морозе ниже −25 °C шипы теряют эффективность

Уверенность в том, что шипы выручат на любой зимней дороге, знакома почти каждому водителю. И лед, и снег, и трескучий мороз – мол, была бы шиповка, а остальное неважно. На деле все чуть сложнее, и о случаях, когда такая резина проигрывает фрикционной, рассказал Сергей Пестриков, кандидат экономических наук и доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

Шипы, мороз и асфальт: где теряется преимущество

«Существуют два основных типа зимних шин: шипованные и фрикционные, или "липучки". Первые лучше работают на льду: они вгрызаются в поверхность. Но при морозе ниже −25 °C их эффективность падает: покрытие становится слишком твердым, и шипу труднее зацепиться. На чистом асфальте они создают шум, быстро изнашиваются, а тормозной путь может быть на 5−10% длиннее, чем на фрикционных», – объяснил ученый.

Забывают об этой особенности, кстати, многие. И тогда манера езды зимой становится куда агрессивнее: водитель резче давит на газ, тормозит в последний момент, быстрее входит в повороты. А чем это оборачивается? Машина выходит из-под контроля, и до аварии уже рукой подать.

«Липучки» выигрывают на сильном морозе: резина остается эластичной, ламели на мокром льду отводят влагу. В рыхлом снегу и слякоти ту же роль выполняет дренажная сеть протектора. Но универсального решения нет, и выбор шин всегда зависит от типа авто, условий эксплуатации и стиля езды.

Как подобрать шины под конкретную машину

«На тяжелом авто требуются шины с повышенным индексом нагрузки. Переднеприводные лучше разгоняются на шипах – это дает стабильность и предсказуемость при агрессивном стиле вождения. Полноприводные с антиблокировочной системой колес уверенно чувствуют себя на “липучках” при спокойной манере езды», – рассказал эксперт.

Отправляясь в магазин за новым комплектом, Пестриков советует смотреть не на яркие обещания продавцов, а на рекомендации завода-изготовителя, независимые испытания и отзывы владельцев схожих машин.

«Еще понять ограничения своей резины, не попадая в аварийную ситуацию, можно на закрытой площадке с разными покрытиями. Автомобиль следует разогнать до 40 километров в час, оценить уверенность и стабильность при движении, отсутствие пробуксовки. Затем плавно снизить скорость и измерить тормозной путь. Испытание повторяется в разных ситуациях, например, в повороте, чтобы найти границу управляемости. Эти сведения и проверки помогают понять, на что способна конкретная шина, и скорректировать стиль вождения», – подытожил Пестриков.

О том, как состояние водителя сказывается на управлении машиной, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!