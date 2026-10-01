Новый кроссовер известного в России бренда замечен у дилеров: подробности и фото

Jetour TX: первый электрокроссовер суббренда Chery заметили у дилера в Китае

В Китае сфотографировали кроссовер Jetour TX – машину заметили в салоне одного из официальных дилеров марки. Для суббренда Chery это дебютный электромобиль, и появление товарных экземпляров у продавцов обычно говорит о том, что реализация вот-вот начнется.

Широкая публика впервые увидела электрический TX в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне. Правда, тогда это был еще предсерийный образец, а не машина, готовая к конвейеру.

Спустя несколько месяцев, в августе, новинку внесли в каталог министерства промышленности КНР. На домашнем рынке она будет известна под именем Tourer. Попадание в этот перечень означает, что разрешение на массовый выпуск уже получено и автомобиль допущен к продажам.

Позже кроссовер показали еще раз – на выставке в Чэнду. Там он выглядел уже почти серийным, однако на стенде стоял с максимальной тонировкой стекол, так что об интерьере приходилось судить по картинкам. Нынешние снимки из дилерского салона закрывают и этот пробел: перед нами полноценный товарный экземпляр.

По размеру это компактный пятиместный паркетник, который немного уступает Dashing. Длина TX – 4475 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2735 мм. У Dashing параметры такие: 4590 х 1900 х 1685 мм при расстоянии между осями 2720 мм. Как видите, различия минимальны.

Наружность получилась не слишком похожей на другие модели марки. Стиль спокойный и лаконичный: передняя часть закрыта, снизу в бампер встроен небольшой воздухозаборник. Оптика спереди и сзади выполнена в единой манере – четыре светодиодных кольца на черном глянцевом основании, по центру которого написано Jetour. Двери открываются традиционными ручками, а над дверью багажника есть небольшой спойлер.

А вот салон, наоборот, решен в духе свежих моделей Jetour. Перед водителем – компактный экран виртуальной приборной панели, рядом крупный «парящий» тачскрин по центру. Селектор коробки передач убрали за двухспицевый руль, а на двухэтажном разделительном тоннеле разместили беспроводную зарядку для смартфона на 50 Вт, пару подстаканников и круглую шайбу выбора режима движения.

В список оборудования войдут шесть подушек безопасности, комплекс активных ассистентов вождения Falcon Pilot 500 с адаптивным круиз-контролем, чип Qualcomm Snapdragon 8775 и камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота». Под капотом, кстати, нашлось дополнительное багажное отделение на 150 литров.

Привод предложат двух видов. Базовая заднеприводная версия обходится одним электромотором на 272 лошадиные силы. Топовая же получает фирменную интеллектуальную систему полного привода XWD с восемью режимами движения: к заднему агрегату добавляется передний на 102 л.с., и суммарная отдача доходит до 374 лошадиных сил.

Есть и функция питания внешних устройств общей мощностью 6,6 кВт. Емкость тяговой батареи – 67,2 кВт·ч; по циклу CLTC этого хватает более чем на 550 километров без подзарядки. Максимальная скорость электрической новинки – 180 километров в час.

О выходе на рынок гибридных кроссоверов Jaecoo «За рулем» уже рассказывал.

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