Машина из Киргизии: на что смотреть, чтобы не пожалеть о покупке

Ездить по России на авто из страны ЕАЭС без постановки на учет вправе только тот, кто постоянно проживает в этой стране, а временная прописка в Бишкеке места жительства не меняет. По разъяснениям ГАИ, у россиянина есть 10 дней на регистрацию ТС, дальше — штраф 500−800 рублей, при повторном нарушении — 5 тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев», — рассказал эксперт.

По второй схеме россиянин по нотариальной доверенности получает машину растаможенную в Киргизии по местным тарифам и зарегистрированную на резидента этой страны. В этом случае регистрировать авто в России не обязательно и на нем можно ездить.

«Слово «покупка» здесь неприменимо, право собственности не переходит, человек платит полную стоимость автомобиля за право им пользоваться. Собственник вправе в любой момент отозвать доверенность. Он может умереть, уйти в банкротство, подпасть под арест имущества. Продать ее можно разве что следующему участнику той же схемы.

Дальше таможня. Если пошлины в Киргизии уплачены по внутренним ставкам, а не по ставкам ЕАЭС, товар считается условно выпущенным, а пользователю грозит доплата разницы и утильсбора . ОСАГО на такое авто привязано к сроку временного ввоза, а просрочка дает страховщику основание отказать в выплате», — подытожил Котоманов.