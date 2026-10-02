Машина из Киргизии: на что смотреть, чтобы не пожалеть о покупке
Иномарки с киргизскими номерами на российских дорогах встречаются все чаще. Причем это уже не единичные случаи, а вполне заметная тенденция: приобретение автомобиля в Киргизии набирает популярность среди водителей.
Какие детали стоит учитывать тем, кто присматривается к такому варианту? Своим списком нюансов покупки авто из этой страны поделился эксперт по подбору, доставке, сертификации, таможенному оформлению (легализации) транспортных средств всех категорий Роман Котоманов.
По его словам, гражданин РФ обязан поставить на учет машину из Киргизии. Иначе собственнику авто грозит штраф или лишение прав.
«Автомобили с киргизскими номерами стали заметной частью российского трафика, и за рулем чаще всего россияне. Схем две. Первая - покупатель оформляет в Киргизии временную прописку, получает ИНН и ставит машину на учет на себя. Ловушка очевидна.
Ездить по России на авто из страны ЕАЭС без постановки на учет вправе только тот, кто постоянно проживает в этой стране, а временная прописка в Бишкеке места жительства не меняет. По разъяснениям ГАИ, у россиянина есть 10 дней на регистрацию ТС, дальше — штраф 500−800 рублей, при повторном нарушении — 5 тыс. рублей или лишение прав до трех месяцев», — рассказал эксперт.
По второй схеме россиянин по нотариальной доверенности получает машину растаможенную в Киргизии по местным тарифам и зарегистрированную на резидента этой страны. В этом случае регистрировать авто в России не обязательно и на нем можно ездить.
«Слово «покупка» здесь неприменимо, право собственности не переходит, человек платит полную стоимость автомобиля за право им пользоваться. Собственник вправе в любой момент отозвать доверенность. Он может умереть, уйти в банкротство, подпасть под арест имущества. Продать ее можно разве что следующему участнику той же схемы.
Дальше таможня. Если пошлины в Киргизии уплачены по внутренним ставкам, а не по ставкам ЕАЭС, товар считается условно выпущенным, а пользователю грозит доплата разницы и утильсбора . ОСАГО на такое авто привязано к сроку временного ввоза, а просрочка дает страховщику основание отказать в выплате», — подытожил Котоманов.
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