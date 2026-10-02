Черный салон, функция массажа: обновленный Tank готовится к старту в РФ

Когда в России выйдет в продажу обновленный Tank 700

Переживший обновление весной этого года и дебютировавший на автосалоне в Пекине в апреле рамный внедорожник Tank 700 готовится к выходу на наш рынок. Российский офис бренда сообщил, что официальные продажи новинки стартуют в четвертом квартале текущего года.

Снаружи машину заметно переработали. Другие бамперы и радиаторная решетка сделали облик выразительнее, добавились новые колеса на 20 или 22 дюйма, а декоративные накладки воздухозаборников тоже поменяли.

Внутри ставка сделана на другой характер отделки. Салон рестайлингового Tank 700 будет полностью черным, руль получит утолщенный обод. Кстати, мультимедийку можно персонализировать через приложение «Смарт виджет», а еще в нее встроили сервис VK Видео.

Что до техники, россиянам предложат два варианта на выбор. Первый – 3-литровый бензиновый V6 на 354 силы. Второй – подзаряжаемый гибрид на базе того же двигателя и электромотора: 422 силы в обычном режиме и 517 при пиковой отдаче.

Оснащение, впрочем, тоже впечатляет. Полный привод, пневмоподвеска и блокировки всех дифференциалов – в наличии. Плюс светодиодная головная оптика с лазерной технологией, цифровое зеркало заднего вида, отделка кожей Наппа, кресла с подогревом, вентиляцией и встроенным массажем, а также акустика на 16 динамиков.

О новом кроссовере с массажем и кожей наппа «За рулем» уже рассказывал.

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