Почему в России буксует рынок коммерческого транспорта

Эксперт Саруханов: что тормозит восстановление рынка коммерческого транспорта

Восстановление рынка коммерческого транспорта откладывается. Причина, по сути, одна: ключевая ставка Центробанка России снижается не так быстро, как рассчитывали в начале года многие игроки автомобильного рынка.

Ключевая ставка и дорогой лизинг тормозят рынок

Такую точку зрения агентству « АВТОСТАТ» привел Артур Саруханов, заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг». Своим мнением он поделился в преддверии форума автобизнеса CarX 2026, запланированного на 6 октября в Москве. Покупатели, по наблюдениям эксперта, все чаще склоняются к технике с пробегом: ее цена заметно доступнее, чем у нового транспорта.

Александр Мигаль, директор Департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ», подчеркивает: «Факторы, влияющие на рынок, остаются неизменными: ситуация в экономике, финансовые причины, старение и износ парка, высокие складские запасы 2023 – 2024 годов выпуска у производителей, стабильно высокий на уровне 16 – 17 тысяч единиц парк изъятой техники. Высокие ставки лизинга и рост издержек транспортных компаний вынуждают перевозчиков выжимать максимум из текущего парка, несмотря на некоторое восстановление рынка грузоперевозок».

Где болевая точка? Никита Чурсин, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей ООО «Дунфэн Мотор Рус», называет ее прямо – экономика самих грузоперевозок. Перевозки стоят дешево, тогда как операционные расходы транспортных компаний остаются высокими. Плюс давят высокая стоимость финансирования, присутствие относительно свежей техники на вторичном рынке и все еще не распроданные складские запасы новых грузовых автомобилей.

Экономика грузоперевозок давит на обновление парка

Антон Гуреев, коммерческий директор ГК «Интерлизинг», объясняет смену приоритетов компаний: «Если раньше обновление парка шло за счет дешевых денег, то сегодня компании предпочитают эксплуатировать имеющуюся технику до полного износа или расширять автопарки машинами с пробегом, минимизируя финансовую нагрузку. Кроме того, рост ставок на автомобильные грузоперевозки за январь – август текущего года составил почти 33% из-за топливного кризиса, увеличения стоимости обслуживания и ремонта, а также удорожания самих транспортных средств».

Максим Мажуга, руководитель бизнес-направления « Спецтехника» в «Авито», смотрит на вопрос шире. Даже если кредиты и лизинг станут выгоднее, решающим останется другое – уверенность перевозчиков в стабильных заказах и в том, что новая машина будет работать эффективно. Чем предсказуемее загрузка и доходность перевозок, тем охотнее компании решатся на обновление парков.

«За рулем» уже рассказывал, что мировые продажи Toyota в августе упали на 6,4%.

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