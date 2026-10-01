Фальсификат не пройдет: моторные масла переходят на разрешительный режим

С 1 октября «Честный знак» блокирует продажу сомнительных моторных масел на кассах

С 1 октября 2026 года в России кардинально меняется контроль за оборотом моторных масел.

Как сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»), на каждой кассе страны начинает работать разрешительный режим. Теперь при продаже система в онлайн- или офлайн-режиме автоматически проверит каждую единицу товара: если у масла истек срок годности, есть признаки контрафакта или фальсификата, пробить чек будет невозможно. Проверка работает даже при нестабильном интернете, что исключает человеческий фактор и делает защиту рынка от подделок тотальной.

Одновременно с этим ужесточается финансовая ответственность для бизнеса. Новый механизм автоштрафов распространяется на автомобильные жидкости. Если система зафиксирует продажу просроченного товара, индивидуальный предприниматель заплатит 10 тысяч рублей, а юридическое лицо – 20 тысяч рублей за каждое нарушение. Это заставит розницу внимательнее следить за ассортиментом.

Параллельно с маслами с 1 октября становится обязательной маркировка колбасных изделий и товаров для личной гигиены. Производители, импортеры и фермерские хозяйства обязаны наносить коды на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, сосиски и сардельки. Коды также появятся на зубных щетках, нитях, губках, бумажных полотенцах и ватных изделиях. Для этих категорий продажа через сканирование кода на кассе и переход на электронный документооборот стартует лишь с 1 октября 2027 года.

«Станет ли после этого колбаса вкуснее, а масло качественнее? Нет. Но проверять будут. В случае с моторным маслом (и прочими техническими маслами и смазками) система маркировки проверит, можно ли реализовать товар – нет ли к нему вопросов», – отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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