На российский рынок выйдет новая версия популярного рамника: подробности

Продажи обновленного Tank 700 начнутся в РФ в четвертом квартале 2026 года

Российский офис Tank подтвердил, что официальные продажи обновленного Tank 700 начнутся в четвертом квартале текущего года. Сам рамный внедорожник пережил рестайлинг весной, а в апреле его показали на автосалоне в Пекине.

Внешность доработали: другие бамперы, новая радиаторная решетка, колеса на 20 или 22 дюйма, пересмотренные декоративные накладки воздухозаборников. Выглядит такая машина выразительнее прежней версии – вроде бы тот же рамный силуэт, зато деталей стало больше.

Tank 700

Внутри перемен тоже хватает. Салон сделали полностью черным, руль получил утолщенный обод, а мультимедийку дополнили приложением «Смарт виджет» для персонализации. Плюс встроенный сервис VK Видео.

Моторная гамма для России – на выбор два варианта. Один: 3-литровый бензиновый V6 на 354 силы. Другой – подзаряжаемый гибрид на базе того же двигателя и электромотора: 422 силы в штатном режиме и до 517 при пиковой отдаче.

Шасси – классика жанра для таких машин: полный привод, пневмоподвеска, блокировки всех дифференциалов. Оснащение тоже щедрое – светодиодная головная оптика с лазерной технологией, цифровое зеркало заднего вида, отделка кожей Наппа, сиденья с подогревом, вентиляцией и встроенным массажем, акустика на 16 динамиков.

Так что до конца года в России появится еще один рамный внедорожник – с обновленной внешностью, полностью черным интерьером и двумя типами силовых установок.

Про еще один китайский флагман с форсированным мотором «За рулем» уже рассказывал.

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