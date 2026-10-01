Нива с новым мотором взлетела в продажах

Niva Legend с новым двигателем стала на 79,3% популярнее, чем прежняя версия

В сентябре продажи внедорожников Niva Legend составили 4148 автомобиля – такие данные опубликовала пресс-служба АВТОВАЗа.

Этот показатель на 79,3% превышает августовский, отмечают на заводе.

Стоит напомнить, что 31 августа в продажу пошла обновленная Niva Legend, получившая новый двигатель 1.8, измененное шасси и модернизированный интерьер. Цена – от 1 199 000 рублей, в базовой версии обновленный внедорожник подорожал на 100 тысяч. Неизвестно, какова доля таких машин в сентябрьских продажах, но столь резкий взлет наверняка связан с появлением обновленной Нивы у дилеров.

Интересно, что соплатформенная Niva Travel тоже нарастила продажи, хоть и не столь значительно: 3832 автомобиля и плюс 25,8% к августу. В плюсе и Искра (3711 шт., +12,7%), и самая массовая модель Granta (11798 шт., +5,4%)... Заметим, что Веста при этом чуть «просела» (5530 против 5739), как и Largus (3013 против 3243).

В целом же марка Lada продала за сентябрь 32 310 единиц своей техники, что стало лучшим результатом с начала 2026 года.

«Продажи сентября превышают итоги августа 2026 года на 10,6%, а итоги сентября 2025 года – на 9,4%. В целом за 9 месяцев реализовано 244 626 Lada, что на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года», – констатирует пресс-служба.

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