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Самый масштабный форум автобизнеса собрал уже около 70 экспертов отрасли

Форум CarX 2026 соберет 70 спикеров в московском отеле «МонАрх» 6 октября

До самого масштабного форума автомобильного бизнеса – CarX 2026 – осталось меньше недели. Шестого октября в московском отеле «МонАрх» агентство « АВТОСТАТ» соберет экспертов, чье слово в отрасли действительно весит много. Заявлено около 70 спикеров, причем заявки продолжают поступать. Стратегическим информационным партнером форума выступает издание «За рулем».

Самый масштабный форум автобизнеса собрал уже около 70 экспертов отрасли

Кто окажется на сцене в первую очередь? Ожидаемо это представители автопроизводителей и дистрибьюторов – как отечественных, так и зарубежных. Среди них КАМАЗ, МАЗ « Москвич», Changan, Dongfeng, АО «Романов» (БАЗ), SINOTRUK, Evolute и Voyah.

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Финансовый сектор в автобизнесе тоже никуда не делся, так что банки и лизинговые компании в программе конференции присутствуют. Свои люди заявлены от ОТП, Зенита, Уралсиба и Сбера; помимо них выступят спикеры из «Т-Инвестиций», «Ингосстрах – Инвестиции», «Газпромбанк Автолизинг», «Балтийский лизинг» и «Росагролизинг».

Есть в списке и структуры, без которых отрасль попросту не крутится. С докладами приедут представители Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), Общественного Совета по развитию такси, Союза автосервисов, Ассоциации автомобильных перевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»), а также Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

Причем этим кругом выступающие не ограничатся – на сцену поднимутся перевозчики, дилеры, специалисты автосервисов, IT-компаний, маркетинга и других направлений.

Кстати, CarX 2026 – это еще и площадка для нетворкинга. Поговорить с экспертами лично и завести полезные деловые знакомства здесь можно без лишних формальностей.

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