Самый масштабный форум автобизнеса собрал уже около 70 экспертов отрасли

Форум CarX 2026 соберет 70 спикеров в московском отеле «МонАрх» 6 октября

До самого масштабного форума автомобильного бизнеса – CarX 2026 – осталось меньше недели. Шестого октября в московском отеле «МонАрх» агентство « АВТОСТАТ» соберет экспертов, чье слово в отрасли действительно весит много. Заявлено около 70 спикеров, причем заявки продолжают поступать. Стратегическим информационным партнером форума выступает издание «За рулем».

Кто окажется на сцене в первую очередь? Ожидаемо это представители автопроизводителей и дистрибьюторов – как отечественных, так и зарубежных. Среди них КАМАЗ, МАЗ « Москвич», Changan, Dongfeng, АО «Романов» (БАЗ), SINOTRUK, Evolute и Voyah.

Финансовый сектор в автобизнесе тоже никуда не делся, так что банки и лизинговые компании в программе конференции присутствуют. Свои люди заявлены от ОТП, Зенита, Уралсиба и Сбера; помимо них выступят спикеры из «Т-Инвестиций», «Ингосстрах – Инвестиции», «Газпромбанк Автолизинг», «Балтийский лизинг» и «Росагролизинг».

Есть в списке и структуры, без которых отрасль попросту не крутится. С докладами приедут представители Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), Общественного Совета по развитию такси, Союза автосервисов, Ассоциации автомобильных перевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»), а также Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

Причем этим кругом выступающие не ограничатся – на сцену поднимутся перевозчики, дилеры, специалисты автосервисов, IT-компаний, маркетинга и других направлений.

Кстати, CarX 2026 – это еще и площадка для нетворкинга. Поговорить с экспертами лично и завести полезные деловые знакомства здесь можно без лишних формальностей.

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