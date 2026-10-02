В Россию привезли самый навороченный седан Hyundai: сколько за него просят?

В РФ продают Hyundai Grandeur в комплектации Calligraphy за 6,9 млн рублей

Российские дилеры взялись за продажу седанов Hyundai Grandeur, на классифайдах уже есть несколько объявлений от профессиональных продавцов.

Hyundai Grandeur

У двух дилеров в наличии по одному экземпляру флагманской модели бренда, причем ценник одинаковый – 6 890 000 руб. Комплектация в обоих случаях Calligraphy, а под капотом стоит гибридная силовая установка с 1,6-литровым ДВС. Суммарная отдача – 230 л.с., коробка автоматическая, привод передний.

Интерьер Hyundai Grandeur

Grandeur, между прочим, считается самой «верхней» моделью корейской марки на местном рынке. Это седан длиной 5 м, набитый опциями бизнес-класса: многозонный климат-контроль, адаптивный круиз, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, электрорегулировки и подогревы всех сидений, вентиляция кресла водителя и пассажира – и это далеко не полный перечень.

Весной 2026 года модель пережила обновление в Корее. Фирменная решетка «акулья морда» (Shark Nose) стала лаконичнее, светодиодная полоса во всю ширину кузова сузилась, а основные фары заметно уменьшились в размерах. Заодно автомобилю добавили любопытные функции: крыша Smart Vision Roof, переключающаяся между непрозрачным и прозрачным состоянием, и электрические вентиляционные отверстия с управлением через сенсорный экран.

Про другую японскую новинку с ценником выше ожидаемого, обновленную Toyota Camry, «За рулем» рассказывал ранее.

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