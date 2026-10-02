Toyota начнет продавать свой самый дорогой кроссовер за пределами Японии

Japan Times: Toyota намерена вывести бренд Century за пределы Японии

Флагманский японский бренд Century, десятилетиями существовавший почти исключительно для внутреннего рынка, готовится шагнуть за границы Японии. Планы Toyota раскрыло издание Japan Times.

Ставка делается на сверхпремиальный сегмент – тот самый, где давно и уверенно правят европейские производители.

Что такое Toyota Century и для кого он

Для японцев это не просто машина. С 1960-х годов на Century ездят члены императорской семьи, премьер-министры и крупнейшие предприниматели страны.

Долго линейка состояла из одного представительского лимузина. Три года назад к нему прибавился SUV, а незадолго до нынешних новостей компания показала концепт купе Century.

Под капотом у моделей разное: седан получил гибридную установку с двигателем V8, внедорожник – гибрид с V6.

В Японии внедорожник Century стартует с ¥27 млн – по курсу на 1 октября 2026 года это порядка 14,2 млн рублей. За прошлый год Toyota реализовала около 500 таких автомобилей.

География поставок пока узкая: Китай, отдельные страны Азии и Ближнего Востока.

Выход на глобальный рынок совпал с обострением борьбы за покупателя в люксовом сегменте. Rolls-Royce, Bentley и Maybach ощущают давление китайских производителей, чьи машины стоят ощутимо дешевле: люксовый внедорожник Yangwang U8 оценивается примерно в $150 тыс., а представительский седан Maextro S800 – в $100 тыс.

Ранее «За рулем» рассказал о ценах на обновленную Toyota Camry в России.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!