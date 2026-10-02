Культовая Toyota Camry снова появилась в продаже в России: актуальные цены

Toyota Camry в кузове XV80 из Китая предлагается в РФ с ценой от 3,55 млн рублей

Очередная партия новых седанов Toyota добралась до России – речь о нескольких сотнях Camry в последнем кузове XV80, изначально выпущенных для китайского рынка. Собирает их совместное предприятие GAC-Toyota, а к нам машины попадают по альтернативным схемам. На одном из классифайдов минимальный ценник – 3,55 млн рублей.

Toyota Camry

Именно столько просят за новую Camry 2024 года выпуска, выставленную из наличия в Москве, причем пробега у нее нет. В оснащение входят комбинированная отделка салона, цифровая приборная панель, панорамная крыша (она не открывается), камера заднего вида с парктрониками спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль и 19-дюймовые литые диски. Перечень опций этим, конечно, не исчерпывается.

На 200 тыс. рублей дороже такой же седан 2024 года выставлен в Екатеринбурге. Правда, доплата не с потолка: в сумму заложены русификация и нештатная сигнализация с GSM-модулем.

Красноярск обозначил минимум в 3 800 000 рублей за машину с 80-м кузовом, Ульяновск – 3 900 000. В Челябинске и Минеральных Водах ценник поднимается до 3 950 000, а Томск с Новосибирском дешевле чем за 4 000 000 рублей седан не отдают.

Из наличия легендарную «японку» можно забрать еще в Самаре, Набережных Челнах, Иркутске, Тюмени, Новокузнецке, Барнауле, Екатеринбурге, Сургуте, Краснодаре, Казани, Брянске, Перми, Ростове-на-Дону и многих других городах страны.

Интерьер Toyota Camry

Под заказ такие автомобили возят не менее активно. Другое дело, что точную сумму заранее никто не назовет: фактическая цена зависит от курса валют, стоимости логистики, размера таможенных платежей, утильсбора и прочих обязательных расходов.

Что до технической начинки, большинство предлагаемых сейчас машин идет в двух исполнениях.

Первое – 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 173 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором Direct Shift.

Второе – гибрид, построенный вокруг 2,0-литрового атмосферного мотора M20F на 152 л. с. и электромотора. Вместе они выдают 197 л. с.

О том, по какой цене обновленную Camry предлагали в России, «За рулем» уже рассказывал.

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