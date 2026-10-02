Новые машины не по карману: почти треть российских такси старше пяти лет

Таксопарки пожаловались на дороговизну локализованных машин

Почти каждый третий автомобиль, который возит пассажиров в России, старше пяти лет. Доля свежих машин, а их таксопарки обязаны закупать, по-прежнему мизерная – и дело тут не в лени, а в деньгах. Высокая цена транспорта, дорогие кредиты и лизинг: об этом 1 октября написали «Известия».

Цифры подтверждает сервис такси «Максим». По его оценке, локализованные модели с «шашечками» – это всего лишь около 12% всего парка, занятого пассажирскими перевозками.

Кстати, машина в возрасте трех-пяти лет вовсе не приговор. Во многих регионах именно такой транспорт и составляет заметную часть работающего парка, обратила внимание член Общественного совета при Минтрансе РФ Ирина Зарипова. «При этом наши опросы действительно показывают, что средний возраст автомобилей такси за последние несколько лет постепенно растет», – добавила она.

Почему таксопарки не спешат обновляться

Причина роста среднего возраста простая – экономика. Владельцы парков стараются как можно дольше выжимать ресурс из того, что уже стоит в гараже, и откладывают замену, пока это хоть как-то возможно.

Есть и второй момент. Локализованные модели покупать не торопятся: подводят низкая надежность, частые поломки, проблемы с ликвидностью на вторичном рынке и дорогое обслуживание.

О перспективах Lada Azimut в такси «За рулем» рассказывал ранее.

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