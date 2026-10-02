Китайский гибрид на 718 л.с.: сколько он будет стоить в России

Стало известно, сколько кроссовер Lynk & Co 900 стоит в Казахстане

Полноразмерный Lynk & Co 900 добрался до Казахстана: местные дилеры начали принимать предзаказы на гибридный SUV. Предлагают его в единственной версии Ultra с суммарной мощностью силовой установки 718 л.с. Разбираемся, что входит в оснащение и сколько все это стоит.

Заказы на Lynk & Co 900 открыты в Казахстане

До сих пор марка была представлена в стране всего тремя моделями – седаном 03 и кроссоверами 08 и 09. С 1 октября 2026 года заявки на 900-й принимают в Алматы, Астане, Шымкенте и Уральске. Сообщается, что приобрести новинку можно будет и через уже существующую дилерскую сеть Geely.

Габариты машины – 5240 х 1999 х 1800 мм, колесная база растянута до 3160 мм. Над внешностью полноразмерного кроссовера работал российский дизайнер Андрей Басманов. В стандартном положении двухкамерной пневмоподвески дорожный просвет составляет 194 мм. Салон версии для Казахстана – шестиместный, конфигурация 2+2+2, хотя в Китае ранее появилась и двухрядная модификация.

В основе лежит модульная архитектура SPA Evo. За движение отвечает параллельный гибрид: 2-литровый бензиновый двигатель и пара электромоторов, вместе они выдают те самые 718 л.с. Сотню машина набирает за 4,9 секунды, тяговая батарея на 50 кВт·ч обеспечивает 170 км чисто электрического запаса хода, а заряд с 20 до 80% занимает 17 минут. В гибридном режиме Lynk & Co 900 проезжает 870 км.

Оснащение, гарантия и цена версии Ultra

Есть амортизаторы с регулируемой жесткостью и пять режимов движения: Hybrid, Electric, Performance, Show и Off-Road. Роль трансмиссии выполняет трехступенчатая гибридная коробка DHT Pro.

Казахстанская версия – это европейская модификация, которая прошла 90-дневные испытания на местных дорогах ради адаптации к условиям страны. Программное обеспечение и систему навигации локализовали полностью.

Цена Lynk & Co 900 Ultra для Казахстана – 31 990 000 тенге, что эквивалентно 6 млн российских рублей. Внесшим 100% предоплату до 15 октября обещают скидку 500 тысяч тенге (94 тысячи рублей), уточнили в пресс-службе Orbis Auto, дистрибьютора марки в Казахстане. Гарантия на флагман – до пяти лет, на компоненты гибридной системы – до восьми.

Все сиденья получили обогрев и массаж. Капитанские кресла второго ряда оснащены вентиляцией, подножками с электроприводом и умеют поворачиваться на 180 градусов. Плюс два 30-дюймовых экрана, 31 динамик, холодильник объемом 9 литров, 3-зонный климат-контроль, система кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

По прайсу 900-й с большим отрывом обошел остальные модели бренда на местном рынке: максимальная версия Lynk & Co 08 стоит 23,89 млн тенге (4,5 млн рублей).

Российский вариант: Nordcross и другие цены

В России эта машина может появиться как Нордкросс, причем цену прочат под 10 млн рублей, если не больше. Утильсбор тоже сыграет свою роль.

Что до доступности новых автомобилей для людей, Россия сидит в самом низу рейтинга среди стран постсоветского пространства – ниже только Таджикистан. Разрыв со странами ЕС еще нагляднее: машины там вдвое доступнее, чем даже в Греции, худшей стране союза. И все это еще до января 2027 года.

Отдельная история – семейные модели: Линк 900 / Нордкросс 002, Линк 09 / Нордкросс 001, Гэлекси М9. Наценка от государства на них доходит до 200-220%, при этом ни программы субсидирования для многодетных (локализованный «семейный авто» до 2 млн не в счет – это только Ларгус), ни кредитной программы на покупку машины для таких семей не существует.

Об обновленном Aito M8, который теперь зовется Seres, «За рулем» уже рассказывал.

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