Полный привод в России бьет рекорды

Эксперты связали рост доли авто 4x4 с климатом, предложением и ценами

По итогам восьми месяцев 2026 года доля новых полноприводных легковых автомобилей на российском рынке достигла рекордных 41,5%, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Из 845 тысяч проданных машин 351 тысяча имела привод на все четыре колеса. Для сравнения: двадцать лет назад таких автомобилей было не больше 15%, десять лет назад – 25-30%, в 2021 году – около 35%. Затем показатель последовательно рос: 37,3% в 2022-м, 39% в 2023-м, 38,5% в 2024-м и 39,5% в 2025-м.

Генеральный директор CarCraft Даниэль Зеленский объяснил, что рост до 41,5% отражает новую рыночную реальность: полный привод становится все более ожидаемым атрибутом массового автомобиля. По его словам, китайские бренды делают ставку на кроссоверы и внедорожники, а в средних и топовых комплектациях AWD часто идет по умолчанию. Покупатель нередко лишен альтернативы, если хочет мощный двигатель или богатое оснащение.

Кроме того, климат и практичность делают полный привод необходимостью в ряде регионов, а на фоне роста цен машину все чаще рассматривают как долгосрочную инвестицию, где доплата за AWD оправдана проходимостью и более высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина отметила, что доплата за полный привод составляет в среднем от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от бренда и комплектации. К плюсам она отнесла не только проходимость, но и большую остаточную стоимость, а к минусам – повышенный расход топлива, более сложную трансмиссию и дорогое обслуживание.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев уверен, что тренд продолжится: китайские производители активно расширяют линейки полноприводных машин, делают AWD доступнее, а гибриды и электромобили часто имеют полный привод в базе.

Гендиректор CarCraft Зеленский также считает, что тренд сохранится, но темпы роста замедлятся. Он не исключил, что через год-два доля полноприводников приблизится к 43-45%, однако это будет зависеть от экономики, ставок и наличия моделей.

Ранее «За рулем» рассказал, что набирающий популярность в России кроссовер получит модификацию с полным приводом.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!