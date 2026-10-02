Каждый седьмой новый легковой автомобиль в России продается с электрической начинкой

Целиков: за неделю 19-25 сентября PHEV заняли 8,5% рынка новых легковых авто

Прошлая неделя стала для российского рынка новых легковых машин рекордной. Подключаемые гибриды (PHEV) за период с 19 по 25 сентября забрали 8,5% продаж – такого сегмент еще не показывал. Электрокары (BEV) выступили скромнее, их доля остановилась на 3%. Еще 2,5% досталось обычным и мягким гибридам (HEV и MHEV).

Если сложить машины, которые можно заряжать от сети, то есть BEV и PHEV вместе, получается 11,5% рынка новых легковых автомобилей. Приплюсуем сюда все остальные гибридные варианты – и показатель добирается до 14%. По сути, речь идет о том, что примерно каждая седьмая покупка в этом сегменте приходится на машину с электрической составляющей в силовой установке. Цифрами поделился руководитель « Автостата» Сергей Целиков.

Суммарно за 39 недель года (с 29.12.2025 по 27.09.26) общая доля электрокаров и гибридов составила ровно 10%. Доля подключаемых гибридов PHEV (включая последовательные гибриды EREV) составила 5,9%, электрокаров (BEV) - 1,2%, обычных и мягких гибридов (HEV и MHEV) - 2,9%

Как отмечает аналитик, значительный рост продаж электрокаров начался со второго полугодия. Тогда же начался резкий рост спроса на подключаемые гибриды (PHEV), который дилеры не смогли быстро удовлетворить. «Поэтому в статистике мы видим небольшой провал», - комментирует эксперт. Он добавляет, что в настоящее время поставки топлива нормализовались, мы наблюдаем еженедельный прирост доли автомобилей, которые передвигаются на электричестве.

О сроках появления на рынке Lada Azimut с гибридным двигателем «За рулем» уже сообщал.

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