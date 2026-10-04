Продажи Lada в сентябре показали рекорд

АВТОВАЗ: продажи Lada в сентябре 2026 года составили 32 310 машин

Сентябрь стал для Волжского автозавода лучшим месяцем с начала года. В России за этот период продали 32 310 легковых и легких коммерческих машин марки – на 9,4% больше, чем годом ранее, и на 10,6% выше августовского результата. Такими цифрами поделились в пресс-службе АВТОВАЗа.

Первое место по-прежнему у Lada Granta: дилеры передали покупателям 11 798 таких автомобилей, что на 5,4% больше, чем месяцем ранее.

Следом идет Iskra – 3 711 машин и прибавка в 12,7%. Vesta за месяц выбрали 5 530 человек. Зато внедорожники прибавили куда заметнее. Niva Travel разошлась тиражом 3 832 автомобиля (+25,8%), а Niva Legend – 4 148 штук, сразу на 79,3% больше, чем в августе. Еще 2 428 покупателей остановились на пассажирской версии Largus, плюс нашлось 585 желающих на фургоны этой модели.

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Суммарно за январь-сентябрь 2026 года российские дилеры марки реализовали 244 626 автомобилей. Прирост к тому же отрезку прошлого года совсем небольшой – 0,4%.

О сроках появления на рынке Lada Azimut с гибридным двигателем «За рулем» уже сообщал.

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