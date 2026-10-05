Водители смогут заранее узнавать о перекрытых дорогах

В России создадут единый реестр ограничений и перекрытий дорог

Профильный комитет Госдумы по транспорту поддержал законопроект, который должен навести порядок с ограничениями и перекрытиями на российских дорогах. Впервые появится единый реестр таких запретов, и водители смогут туда заглянуть.

Единый реестр ограничений движения

Документ готовили сенаторы Андрей Кутепов, Виктор Кресс и Валерий Васильев. Смысл простой: по всей стране вводятся одинаковые правила, по которым движение ограничивают или полностью закрывают.

Новый реестр временных ограничений встроят в систему выдачи спецразрешений для тяжелого и крупногабаритного транспорта. Вносить туда сведения придется всем, кто отвечает за дороги: федеральным и региональным властям, муниципалитетам, «Автодору» и частным собственникам. Срок – не позже чем за 15 дней до того, как ограничение начнет действовать.

Правда, есть исключения. Аварии, ЧС, обнаруженные дефекты покрытия – тут ждать две недели никто не станет: дорогу перекрывают сразу, а запись в реестре появляется уже после.

Регионы перестанут действовать вразнобой

Сегодня общего порядка нет, отсюда и путаница. Один регион закрывает трассу на сезонную просушку, соседний делает то же самое, но в другие сроки. «В результате водитель не понимает, как ему проехать из одного региона в другой, – отметил член Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. – Законопроект этот вопрос урегулирует: дорожные ведомства будут вынуждены заранее согласовывать планы по вводимым ограничениям между собой».

Дальше сведения из реестра пойдут в систему контроля автоматически, их опубликуют на официальном сайте системы выдачи спецразрешений и передадут в другие федеральные информационные системы. У территориальных органов МВД будет к ним удаленный доступ.

Само ограничение начнет действовать с момента появления записи в реестре. А сообщать о нем владельцы дорог обязаны сразу в нескольких местах – в системе выдачи спецразрешений, на своих сайтах и в СМИ, причем с причинами, сроками и вариантами объезда.

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