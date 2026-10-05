Назван средний срок автокредита в России

ОКБ: средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет

Средний срок автокредита в России добрался до шестилетней отметки. Такие цифры приводит Объединенное кредитное бюро: одновременно средний размер займа на машину подобрался к 1,6 млн рублей. Проще говоря, покупка автомобиля в долг превратилась для россиян в куда более длительное финансовое обязательство, чем раньше.

Почему растягиваются сроки? Главная причина, на которую указывают и аналитики, и сами участники рынка, – стремительное удорожание машин. По статистике Frank RG, за шесть лет средневзвешенная цена новой машины подскочила примерно в 2,4 раза: если в 2020 году она составляла 1,5 млн рублей, то в 2026-м – уже 3,5 млн. Вторичный рынок не отстал – там за тот же период стоимость поднялась с 0,5 млн до 1,2 млн рублей.

Банкам приходится подстраиваться, чтобы ежемесячный платеж оставался для заемщика подъемным. Растягивание срока – как раз такой инструмент. Например, в «Сбере» за последний год средний срок автокредита прибавил 10 месяцев и перевалил за шесть лет, а предельный срок по такому займу увеличили до 10 лет.

Что толкает цены вверх? Заметную роль играет утильсбор, который поэтапно повышают с октября 2024 года. В зависимости от объема двигателя его размер колеблется от нескольких сотен тысяч рублей до более чем 2 млн рублей.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, не ждет разворота: по его мнению, автомобили продолжат дорожать до конца текущего года. В «Автостате» тоже закладываются на рост и полагают, что по итогам года средняя цена нового авто достигнет 3,55−3,65 млн рублей, то есть прибавит 8−11% к уровню 2025 года.

О сроках появления на рынке Lada Azimut с гибридным двигателем «За рулем» уже сообщал .

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