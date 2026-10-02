А вы уже голосовали за лучшую АЗС России?
Пора сделать выбор, какой сети заправочных станций можно безоговорочно доверять
Читатели и подписчики «За рулем» определили список из 10 финалистов, осталось назвать чемпиона.
Состязание проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и продлится до 1 ноября этого года.
По этой ссылке можно оставить свой голос в номинации АЗС и еще в 11 категориях.
Давайте сделаем рынок прозрачным вместе!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube