А вы уже голосовали за лучшую АЗС России?

Пора сделать выбор, какой сети заправочных станций можно безоговорочно доверять

Читатели и подписчики «За рулем» определили список из 10 финалистов, осталось назвать чемпиона.

Состязание проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и продлится до 1 ноября этого года.

По этой ссылке можно оставить свой голос в номинации АЗС и еще в 11 категориях.

Давайте сделаем рынок прозрачным вместе!