В Россию приехал Subaru Outback нового поколения: цены и комплектации

Стоимость Subaru Outback нового поколения в России составила 9,2 млн рублей

Четыре дилера Subaru – в Москве, Санкт-Петербурге и Перми – сообщили Autonews.ru, что новый Outback в России можно взять минимум за 9,2 млн руб. Машины едут к нам по схеме параллельного импорта.

Разброс цен, впрочем, небольшой. За максимальное исполнение просят 9,3 млн – то есть всего на 100 тысяч больше базового.

Цены и комплектации нового Outback

Покупателю предлагают на выбор две версии – «Премиум» и «Туринг». Стартовая цена приходится на первую из них, 9,2 млн руб.

Те, кто еще не распрощался со старым поколением, могут найти его у дилеров: оно до сих пор в продаже. Правда, доступна лишь одна комплектация – «Премиум» за 7,9 млн. Получается, новое поколение обходится на 1,3 млн дороже.

Оснащение версий различается. В «Туринге» выбор отделки салона шире, плюс есть панорамный люк на крыше, подогрев задних сидений и вентиляция передних, система кругового обзора и аудиосистема премиум-класса.

Внешность, моторы и салон новинки

Премьера нового Outback состоялась весной 2025 года. Внешне машина поменялась сильно – из универсала повышенной проходимости она по сути превратилась в кроссовер.

Спереди теперь красуется другая решетка радиатора, внутренние элементы которой получили необычную форму. Оптику разбили на три ряда: сверху – светодиодные ходовые огни, посередине – основные фары, а ниже – противотуманки.

Под капотом – на выбор 2-литровый мотор на 180 л.с. либо 2,5-литровый агрегат мощностью 187 л.с. Именно второй вариант ставят на автомобили, которые везут в Россию.

Салон тоже переработали. Внутри теперь два дисплея, причем работают они на более быстром процессоре. А вот от сенсорного управления «климатом», которое было в прошлом поколении, Subaru отказался – вернули обычные физические кнопки.

О том, сколько в России просят за другие привозные новинки, «За рулем» уже рассказывал.

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