Июльский рекорд сменился спадом: спрос на б/у электрокары обвалился

«Автостат»: вторичный рынок электромобилей в России за месяц рухнул вдвое

По подсчетам агентства « Автостат», в августе нынешнего года жители России стали владельцами 1789 электромобилей с пробегом. Годом ранее в том же месяце таких сделок было меньше – прирост составил 27%. А вот к июльскому уровню продажи заметно просели: падение на 51%. Эксперты агентства напоминают, что во втором летнем месяце был отмечен исторический рекорд вторичного рынка электромобилей (3646 шт.).

Около 30% купленных в августе б/у электрокаров пришлось на японский бренд Nissan, что соответствует 514 экземплярам. За ним следует китайский Zeekr, показатель которого в августе составил 236 единиц. Суммарно этим двум маркам принадлежит 42% всех купленных в августе электромобилей с пробегом.

Среди моделей на вторичном рынке электрокаров по-прежнему первенствует Nissan Leaf, результат которого в конце лета составил 473 штуки. Это превышает четверть (26,4%) всего рынка. Показатели других моделей в августе оказываются заметно меньше и недотягивают даже до 200 экземпляров. Если рассматривать итоги 8 месяцев нынешнего года, то за этот период жители нашей страны купили 13 163 подержанных электромобиля с пробегом. Это на 60% больше результата января — августа 2025-го.

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