Редкую Волгу-лимузин выставили на продажу — цена интересная

В Тамбовской области продают редкий лимузин на базе Волги — ГАЗ-311911 Рида

В городе Мичуринск Тамбовской области на продажу выставили лимузин на базе Волги ГАЗ-3102. Автомобиль имеет индекс ГАЗ-311911, а выпущен он нижегородской тюнинговой компанией «Рида» в 2004 году.

Как уточняет продавец, всего таких лимузинов было построено около 100 экземпляров. Продающийся автомобиль пробежал чуть более 113 тысяч км, но пребывает, по словам владельца, в состоянии «идеального гаражного хранения». Машина укомплектована бензиновым мотором 2.3 и автоматом Ford Scorpio, задним мостом Volvo и усиленной подвеской ГАЗ-31105. Пробег после установки указанного силового агрегата – всего 37 тысяч км.

Также в комплектации – кожаный салон, двухзонный (перед и зад) климат-контроль, а также мультимедийная система с сабвуфером и потолочным монитором для заднего ряда. Дополнительно с машиной идут зимние колеса в сборе.

Телеграм-канал eternal search, обративший внимание на объявление о продаже, отмечает, что в прошлом году цена машины составляла 1,6 млн рублей. Сейчас же автомобиль подорожал: за него просят 1 999 000 рублей... Кстати, компания «Рида» существует по сей день под названием Rida и занимается бронированием « крузаков» и Аурусов.

Ранее «За рулем» рассказывал, как советская Волга обошла западные аналоги.