Чем заменить картину на стене? Ferrari предлагает повесить капот от суперкара

Ferrari выпустила коллекцию декора Sketch Body с деталями своих суперкаров

Повесить капот от Ferrari на стену – затея, которая теперь выглядит вполне официально. Марка собрала коллекцию предметов интерьера под названием Sketch Body, и основой для них послужили настоящие кузовные панели ее автомобилей.

Выглядит каждый такой объект как большое полотно с встроенной деталью от конкретной модели. Панели окрашены, а сверху нанесены черные эскизные пометки и заметки создателей – все это сделано вручную.

Покупателям предложат капоты Ferrari 12Cilindri, 812 Competizione, Purosangue и лимитированной Daytona SP3. Есть в наборе и еще один вариант – крышка моторного отсека F80.

Сколько экземпляров попадет в продажу, в компании не сказали. Тираж Sketch Body пока держат в секрете, как и цену – стоимость предметов коллекции не раскрыта.

Какие панели появятся следующими, тоже неизвестно. Ferrari лишь отмечает, что со временем список дополнится деталями от других моделей, но конкретные названия не называет.

Оформление перекликается с Ferrari 812 Competizione Tailor Made. На кузове этой версии тоже использовались черные дизайнерские пометки – ими подчеркивали отдельные элементы формы автомобиля.

Кстати, о самом подходе: вместо привычной рекламной подачи здесь ставка сделана на ручную работу и единичность каждого объекта.

В реальности же интрига сохраняется – и по тиражу, и по деньгам, и по тому, что именно марка покажет в продолжении серии.

О том, как автобренды обращаются к искусству, «За рулем» уже рассказывал на примере Defender в честь Вермеера.

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