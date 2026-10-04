В Россию привезли известного надежного полноприводного «японца»: актуальные цены

Subaru Outback в версиях Премиум и Туринг продают в РФ с ценой от 9,2 млн рублей

Сразу четыре дилера Subaru в Москве, Санкт-Петербурге и Перми назвали цену нового поколения Outback – от 9,2 млн рублей. Машины попадают в страну по схеме параллельного импорта.

Subaru Outback

Выбор, в общем-то, небольшой: «Премиум» и «Туринг». За начальную комплектацию просят те самые 9,2 млн, за максимальную – 9,3 млн рублей.

Машины прошлой генерации, которые до сих пор стоят у дилеров, оценили в 7,9 млн. Выходит, новинка обойдется на 1,3 млн дороже, причем «старый» Outback предлагают лишь в одной версии – «Премиум».

По оснащению две новые комплектации различаются. В «Туринге» больше вариантов отделки салона, плюс есть панорамный люк на крыше, обогрев задних сидений и вентиляция передних, система кругового обзора и премиальная аудиосистема.

Премьеру машины провели весной 2025 года. Внешне она переменилась серьезно – по сути, из универсала повышенной проходимости получился кроссовер.

Интерьер Subaru Outback

Спереди теперь новая решетка радиатора с внутренними элементами необычной формы. Оптику тоже переделали: три ряда – сверху светодиодные ходовые огни, посередине основные фары, а ниже противотуманные.

Внутри стоят два дисплея, работающие на более скоростном процессоре. Кстати, от сенсорной настройки «климата», которая была у автомобиля предыдущего поколения, в Subaru отказались и вернули обычные кнопки.

Что касается техники, то в арсенале Outback нового поколения 2-литровый мотор мощностью 180 л.с. и 2,5-литровый двигатель с отдачей 187 л.с.

Именно второй агрегат, на 187 л.с., и стоит на тех автомобилях, которые завозят на российский рынок.

О возвращении физических кнопок в интерьеры новых машин «За рулем» уже рассказывал.

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