Новая и самая крутая версия кроссовера от Aston Martin — что в ней есть?

Компания Aston Martin представила кроссовер DBX GT с суперкомфортным салоном

Бренд Aston Martin показал изображения кроссовера DBX GT и раскрыл технические подробности — машина получилась интересная.

Сразу стоит напомнить, что стандартный DBX компания не выпускает с 2025 года. Речь была не о снятии модели, а об обновлении: в производстве осталась продвинутая модификация DBX707, к которой позже добавили более мощную DBX S. Однако «эска» не закрывала всех потребностей клиентов, и на ее базе сейчас выкатили DBX GT, добавив кроссоверу комфорта.

Силовой агрегат прежний: битурбо V8 4.0 (727 л.с., 900 Нм) в паре с 9-ступенчатым автоматом. А вот сайлент-блоки – сродни тем, что применяются на среднемоторном гиперкаре Valhalla, они лучше держат агрегат относительно кузова. Оттуда же перекочевал и опыт настройки подвески: в DBX GT новые продольные стойки, иначе настроенные пружины и амортизаторы со специальными клапанами. Попутно переработали и рулевое управление.

В результате кроссовер стал увереннее проходить любые неровности, добавил в маневренности и точности по рулю, однако и в комфорте вырос. Тут дело еще и в точечных изменениях конструкции кузова, направленных на снижение вибраций, а также в новой шумоизоляции, акустическом ламинате задних стекол и глубоких ворсовых коврах на полу. Плюс новые сиденья: их всего четыре (сзади – раздельные), у них более плотная боковая поддержка, а пена набивки имеет эффект памяти...

Словом, получился комфортный болид на каждый день – ну чем не новая машина Бонда?

Ранее «За рулем» рассказал, что Aston Martin представил свой первый мотоцикл.