Абсолютно новый Hyundai Tucson представлен официально: подробности о модели

Hyundai представил в Нью-Йорке Tucson нового поколения, старт продаж в 2027 году

В Нью-Йорке Hyundai показала кроссовер Tucson следующего поколения. Смелая внешность выполнена в духе фирменного направления «Искусство стали», плюс появились внедорожная версия XRT Pro и гибридная установка.

Что бросается в глаза? Прежде всего раздутые крылья, четкие линии кузова и необычная светотехника H-Edge.

Спереди и сзади стоят похожие по форме LED-фонари, причем светодиодные фары и задние фонари идут уже в базовой комплектации. Тому, кто захочет большего, предложат систему Micro Pixel Lighting – 25 600 светодиодных пикселей формируют световой пучок и приветственные анимации.

Длиннобазный вариант подрос: 4700 мм в длину, 1905 мм в ширину, 1685 мм в высоту. Прибавки – 60, 40 и 20 мм соответственно, колесная база вытянулась на 30 мм до 2785 мм. Угол открытия дверей расширили с 73 до 83 градусов, а внутри спокойно помещаются пятеро взрослых.

Дизайн и размеры нового Tucson

Американцам предложат три варианта силовой установки. Базовая – 1,6-литровый турбомотор T-GDI на 187 л. с. с 265 Нм крутящего момента и восьмиступенчатым автоматом.

Классический гибрид HEV выдает суммарно 236 л. с. В его основе тот же 1,6-литровый турбомотор, дополненный электродвигателем и батареей на 1,49 кВт·ч. Трансмиссия – снова восьмиступенчатый автомат, привод передний или полный.

По расходу топлива расклад такой: бензиновая версия в смешанном цикле – от 8,4 л на 100 км, гибрид – от 5,6 л. До 96,6 км/ч самый быстрый бензиновый Tucson добирается за 9,5 секунды, гибриду нужно на секунду меньше.

Самая дорогая и мощная модификация – подключаемый гибрид PHEV. Здесь тот же 1,6-литровый турбомотор плюс электромотор и более емкая тяговая батарея на 17,1 кВт·ч. Суммарная отдача – 292 л. с., бортовая зарядка – 7,2 кВт, а на электротяге машина проезжает около 80 км. Полноприводный PHEV разгоняется до 96,6 км/ч за 7,9 секунды – быстрее остальных версий.

Три мотора для рынка США

Внутри передняя панель сделана двухъярусной, с открытой нишей для вещей. Над рулевой колонкой – 9,9-дюймовый дисплей цифровой приборки, а селектор коробки передач переехал прямо на колонку. Климат-контроль и аудио по-прежнему управляются физическими кнопками.

Опции включают кресла с массажем, трехзонный климат-контроль и две беспроводные зарядки по 15 Вт для смартфона.

Мультимедиа Pleos Connect построена на Android Automotive OS, а сенсорный экран бывает 12,9 или 17 дюймов. Есть управление жестами, сторонние сервисы работают без подключения телефона, обновления прилетают «по воздуху». Голосовой помощник Gleo AI с искусственным интеллектом понимает разговорную речь и учитывает контекст запроса.

Салон

Впервые у Tucson появилась система Smart Terrain Assist: она оценивает сцепление и пробуксовку, показывая цветовым индикатором риск застрять. Вместе с ней работает Target Speed Control – на бездорожье он берет на себя разгон и торможение и держит заданную скорость в диапазоне 2-25 км/ч.

Полноприводному гибриду HEV заодно разрешили буксировать прицеп массой до 1361 кг.

Hyundai Tucson

Список ассистентов шире: контроль усталости водителя, напоминание о забытых в салоне детях или животных, помощь при движении задним ходом по запомненному маршруту, обзор пространства под машиной и подсказки при маневрировании с прицепом.

Hyundai Tucson

Первым рынком станет Южная Корея, где новинка появится уже в 2026 году. В Северной Америке, Европе и других регионах ждут в 2027 году. До России такой кроссовер доберется только через альтернативный импорт.

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