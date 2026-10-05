Названы самые популярные в Китае электромобили и гибриды

CarNewsChina: топ-10 популярных электромобилей и гибридов в Китае

Свежий рейтинг продаж электромобилей и подзаряжаемых гибридов в Китае за сентябрь 2026 года обнародовал портал CarNewsChina. В основу легли данные о поставках от самих производителей, а не оценки сторонних аналитиков.

Больше всех продал BYD – примерно 457 тысяч пассажирских автомобилей. Чистых электромобилей среди них около 273 тысяч, подзаряжаемых гибридов – 184 тысячи. На экспорт ушло порядка 181 тысячи машин, а суммарный результат за девять месяцев 2026 года дотянулся до отметки около 3,08 млн автомобилей.

Следом идут Geely Galaxy и Leapmotor: около 130 тысяч и около 106 тысяч машин соответственно. Причем у Leapmotor прирост составил 59% год к году, и 27 тысяч поставок пришлись на зарубежные рынки.

Дальше в топ-10 расположились Changan Nevo (около 46 тысяч), Xpeng (около 41 тысячи, плюс 5% год к году), Xiaomi (около 40 тысяч, включая более 10 тысяч кроссоверов Skynomad), HIMA (около 37,5 тысячи), Nio (около 37 тысяч), Zeekr (около 37 тысяч, рост на 104%) и GAC Aion (около 35 тысяч, плюс 22%).

О том, кому электромобиль действительно выгоден, «За рулем» уже разбирался на примере российских реалий.

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